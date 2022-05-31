رئيس أوسيتيا الجنوبية يعلق القرار بشأن الاستفتاء حول الوحدة مع روسيا

علق رئيس أوسيتيا الجنوبية الجديد آلان غاغلويف قرار سلفه أناتولي بيبيلوف بشأن إجراء الاستفتاء الشعبي حول وحدة الجمهورية مع روسيا إلى حين إتمام المشاورات مع موسكو.

وجاء في مرسوم لرئيس أوسيتيا الجنوبية، تم نشره يوم الاثنين، أنه سيتم تعليق القرار حتى إتمام المشاورات مع روسيا حول "مجمل القضايا المتعلقة بالتكامل اللاحق بين أوسيتيا الجنوبية وروسيا الاتحادية".

وحدد الرئيس كذلك تشكيلة الوفد الذي من المقرر أن يجري المشاورات مع روسيا، والذي ضم رئيس البرلمان آلان تادتاييف ورئيسة المحكمة العليا أوليسيا كوتشييفا ورئيسة لجنة الانتخابات المركزية إميليا غاغييفا والقائم بأعمال وزير الخارجية دميتري ميدوييف، إضافة إلى الرئيس نفسه ومستشاره قسطنطين كوتشييف.

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يذكر أن الرئيس الأوسيتي الجنوبي السابق أناتولي بيبيلوف حدد يوم 17 يوليو المقبل موعدا لإجراء الاستفتاء حول الوحدة مع روسيا، والذي بدأت التحضيراتالقانونية له منذ 30 مارس الماضي.

وفاز آلان غاغلويف في انتخابات الرئاسة في الجمهورية في 8 مايو الجاري، وتولى المنصب رسميا في 24 مايو.

وصرح في حديث لوكالة "تاس" الروسية أن الاستفتاء يجب أن يجري "عندما ستكون هناك إشارة من موسكو بأن الوقت قد حان لذلك".

المصدر: تاس