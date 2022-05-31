مستشار الأمن القومي الأمريكي وممثل أردوغان يبحثان عضوية فنلندا والسويد في الناتو

ناقش مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفانن والممثل الرسمي للرئيس التركي إبراهيم قالن، طلبات السويد وفنلندا الانضمام للناتو، بالإضافة إلى دعم كييف وأزمة الغذاء العالمية.

ووفق بيان نشرته الخدمة الصحفية للبيت الأبيض في أعقاب محادثة جمعت المسؤولين يوم الاثنين عبر الهاتف، "ناقشا الدعم المستمر لأوكرانيا، فضلا عن الجهود من الجانبين لتمكين الصادرات الزراعية الأوكرانية من الوصول إلى السوق العالمية".

وقال البيت الأبيض: "أعرب سوليفان عن دعمه للمحادثات المباشرة الجارية بين تركيا وفنلندا والسويد لحل مخاوف [تركيا] بشأن عضويتهما في الناتو، والتي تدعمها الولايات المتحدة بقوة".

وجاء في الوثيقة: "شدد (سوليفان) أيضا على أهمية الامتناع عن التصعيد في سوريا من أجل الحفاظ على خطوط وقف إطلاق النار الحالية وتجنب المزيد من زعزعة الإستقرار".

وقدم سفيرا فنلندا والسويد لدى الناتو، كلاوس كورهونين وأكسيل ويرنهوف في 18 مايو، طلبات انضمام بلديهما إلى الحلف للأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ. وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في نفس اليوم إن أنقرة لن تدعم انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو حتى تحددا موقفهما تجاه المنظمات الإرهابية، لا سيما حزب العمال الكردستاني (PKK) الذي تعتبره تركيا كذلك. وفي 21 مايو، قال أردوغان إن تركيا ستدعم دخول هذه الدول إذا أبدت بوضوح تضامنها مع أنقرة بشأن مخاوفها الأمنية.

المصدر: تاس