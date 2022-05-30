إعلام عبري: تل أبيب تحذر 100 إسرائيلي يقضون إجازاتهم في تركيا من هجوم إيراني وطلبت منهم العودة

أفادت "القناة 12" العبرية بأن تل أبيب وجهت تحذيرا لـ100 إسرائيلي يقضون إجازاتهم في تركيا من خطر التعرض لـ"هجوم إيراني"، داعية إياهم لتجنب الإفصاح عن هويتهم والعودة إلى إسرائيل.

وقالت القناة في تقرير لها إن "قيادة الأمن القومي الإسرائيلي وجهت تحذيرا لإسرائيليين في تركيا لإمكانية استهدافهم من جهة إيرانية تهدف لإلحاق الأذى بهم في مدى قريب".

وأضافت أنه "تم تحذير أكثر من 100 إسرائيلي من الخطر بعد ما تبين أنه تم تحديدهم (كأهداف للجانب الإيراني) وطلب منهم العودة إلى إسرائيل".

وأشارت إلى أن هناك 40 ألف إسرائيلي في تركيا تم تحذير 100 منهم بطريقة خاصة.

ولفتت إلى أن أنقرة "لم يعجبها" التحذير الإسرائيلي، لكنها تفهمت أنه لا يوجد خيار آخر.

المصدر: "القناة 12"





