"الخضر" في السويد يخشون رضوخ الحكومة لضغوط تركيا

طالب حزب حماية البيئة في السويد استدعاء وزيرة الخارجية آن ليندي إلى البرلمان لترفع تقريرا عن أعمال الحكومة على خلفية المطالب التركية بشأن عضوية السويد في الناتو.

وقالت المتحدثة باسم الحزب ماريا فيرم في تصريح لصحيفة "داغنس نيوهيتر" السويدية: "لدينا مخاوف أن الحكومة سترضخ لضغوط تركيا".

وأضافت: "أود الحصول على معلومات عن المفاوضات الجارية مع تركيا والمطالب التي تطرحها بمثابة الشرط لحصول السويد على عضوية الناتو".

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وتابعت: "وأود أن اطلع أيضا على أعمال السويد. ومن المهم إطلاع البرلمان على ما تعتزم السويد القيام به ردا على مطالب دولة استبدادية بتغيير سياستنا الخارجية".

يذكر أن حزب حماية البيئة، إلى جانب الحزب اليساري، عارض انضمام السويد لحلف الناتو، حيث توجد لديه مخاوف من أن العضوية في الحلف لن تسمح للسويد باتباع سياسة خارجية مستقلة، وستؤثر على وضع حقوق الإنسان في البلاد.

وزادت تلك المخاوف على خلفية مطالب تركيا بشأن تسليم نشطاء أكراد لها، تعتقد أنقرة أنهم على صلة بحزب العمال الكردستاني المدرج على قائمة الإرهاب في تركيا، وكذلك توريدات السلاح.

المصدر: تاس