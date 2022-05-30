باحث صيني: "الناتو" تحول إلى "بازار مصالح" بين واشنطن والآخرين

قال جاو جيان، الباحث في جامعة شنغهاي للدراسات الدولية لصحيفة "غلوبال تايمز"، إن واشنطن وأعضاء الناتو الآخرين في حالة حرب غير مرئية، والتي بسببها تحول التحالف إلى "بازار للمصالح".

ولفتت الصحيفة إلى الوضع المتعلق بانضمام السويد وفنلندا للحلف، الذي تعيقه تركيا وموقف أنقرة التي تشترط تسليم ممثلي حزب العمال الكردستاني ورفع القيود المفروضة على بيع الأسلحة.

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وفي الوقت نفسه، طالب الرئيس الكرواتي زوران ميلانوفيتش في وقت سابق بحقوق متساوية للكروات في البوسنة والهرسك، لكي توافق زغرب على عضوية ستوكهولم وهلسنكي في الناتو.

وأشارت الصحيفة إلى أن زغرب وأنقرة قررتا استخدام التحالف لمصالحهما الخاصة، وفي المقابل الولايات المتحدة تفعل الشيء نفسه. والسبب في هذا الوضع يعود لعدم قدرة الكتلة على تحقيق مصالح جميع الأعضاء.

وتحدث جيان بدوره عن تحول حلف الناتو إلى معرض مصالح يناضل المشاركون فيه ضد الهيمنة الأمريكية من أجل تحقيق أهدافهم الخاصة.

وأضاف: "توسيع عضوية الناتو سيزيد من إضعاف الإجماع داخل الحلف. التناقضات بين الأعضاء بسبب تباين المصالح ستؤدي إلى عدم الاستقرار في الناتو".

وأوضح أن المنظمة ستخلق صعوبات لنفسها في المستقبل، والتي سيتعين عليها التعامل معها.

المصدر: نوفوستي