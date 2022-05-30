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جمهورية دونيتسك تعلن تعرضها لأعنف قصف منذ 2014

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جمهورية دونيتسك تعلن تعرضها لأعنف قصف منذ 2014
Sputnik
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أعلن دانييل بيزسونوف، المسؤول الإعلامي في جمهورية دونيتسك الشعبية، أن القصف الذي تتعرض له الجمهورية هو الأعنف منذ 2014.

وقال: "لم تعش دونيتسك بسلام على الإطلاق، وما يحدث الآن تطور خطير للغاية. هذه الهجمات لم نشهد مثيلا لها منذ 2014".

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وأفادت سلطات دونيتسك بمقتل 6 أشخاص وإصابة 14 آخرين جراء استهداف القوات الأوكرانية للمدينة، اليوم الاثنين، بأسلحة أمريكية ثقيلة.

وقال مقر الدفاع الإقليمي لجمهورية دونيتسك الشعبية عبر بيان على التلغرام:"وفقا للمعلومات الأولية، نتيجة لقصف القوات المسلحة الأوكرانية لدونيتسك، ارتفع عدد ضحايا القصف إلى 20 شخصا، 6 قتلى و14 جريحا.. من بين القتلى مراهق من مواليد 2009".

وقال دميتري كلاشينكوف، رئيس مكتب الطب الشرعي بوزارة الصحة بمجلس دونيتسك الشعبي، إنه خلال 8 سنوات من النزاع المسلح على أراضي الجمهورية، لقي 117 طفلا مصرعهم، في حين أن 35 منهم قتلوا منذ فبراير 2022.

المصدر: تاس

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