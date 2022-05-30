قاتلا في سوريا.. استمرار حبس متهمين بالإرهاب في كوسوفو

قررت محكمة في كوسوفو استمرار حبس رجلين ألبانيين متهمين بالانضمام إلى جماعات متطرفة في سوريا.

وأيدت محكمة بريشتينا طلب ممثل الادعاء في قضيتين منفصلتين بإبقاء المشتبه بهما قيد الاحتجاز مدة شهر.

وقال بيان إن رجلا (هـ، س) كان قد غادر كوسوفو في نوفمبر عام 2015 "للانضمام لجماعة داعش الإرهابية"، ويواجه اتهامات بالانضمام لصفوف جيش أو وحدات شبه عسكرية أجنبية، وهو اتهام يعاقب عليه القانون بالسجن حتى 15 عاما.

وفي قضية أخرى، قررت محكمة بريشتينا أيضا إبقاء مشتبه به (ي، ب) قيد الاحتجاز لمدة شهر إضافي على خلفية اتهامات مشابهة في جرائم إرهاب.

ووُجهت للرجل اتهامات بالمشاركة في الحرب في سوريا، والقتال في صفوف "جبهة النصرة"، و"داعش".

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ولم يحدد البيان ما إذا كان الرجلان ضمن مجموعة تم ترحيلها في وقت سابق من يوم الأحد الماضي من سوريا أم لا.

وكانت أربع نساء ألبانيات وتسعة أطفال، جميعهم مرتبطين بألبان انضموا إلى الجماعات المتطرفة التي تقاتل في سوريا والعراق، وأعيدوا إلى ألبانيا يوم الأحد، ومعهم بعض مواطني كوسوفو.

وبحسب السلطات فإن العشرات من مواطني كوسوفو ما زالوا في سوريا، معظمهم أرامل مقاتلين سابقين.

وأعادت كوسوفو خلال العامين الماضيين ما لا يقل عن 121 من مواطنيها من سوريا، معظمهم من النساء والأطفال.

المصدر: "أسوشيتد برس"