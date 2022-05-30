الدفاع الإيطالية "تستبعد" أن تكون المدافع المدمرة في أوكرانيا من إنتاج إيطالي

استبعدت وزارة الدفاع الإيطالية أن تكون مدافع الهاوتزر التي دمرتها المدفعية الروسية في أوكرانيا من إنتاج إيطالي.

ووفق ما نقلته وكالة ANSA يوم الاثنين عن مصادر في الإدارة العسكرية: "من المستبعد احتواء الموقع المدمر <...> على مواد إيطالية المنشأ".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، الإثنين، تدمير موقع لمدافع هاوتزر إيطالية الصنع في أوكرانيا، ونشرت لقطات للحدث. وبحسب الوزارة الروسية، تم اكتشاف الموقع بواسطة الاستطلاع المدفعي، كما تم إجراء استطلاع إضافي باستخدام طائرة مسيرة.

ووفقا لوثيقة تقديم المساعدة لأوكرانيا، بما في ذلك المساعدة العسكرية، والتي وافقت عليها الأغلبية في البرلمان الإيطالي في وقت سابق، يمكن للحكومة إرسال أسلحة إلى هذا البلد حتى نهاية العام. وتبقى قوائم الأسلحة المرسلة سرية.

المصدر: ANSA