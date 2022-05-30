سرقة خيمة مصنوعة من الذهب الخالص من كنيسة في نيويورك

أعلنت الشرطة الأمريكية أن خيمة مصنوعة من الذهب والفضة، تبلغ قيمتها 2 مليون دولار سرقت من كنيسة كاثوليكية في بروكلين الأسبوع الماضي، وقطعت رؤوس تماثيل الملائكة التي تحيط بالمذبح.

وقالت إدارة شرطة مدينة نيويورك إن أدوات كهربائية استخدمت "لفتح المذبح بالقوة" والوصول إلى خيمة الاجتماع المصنوعة من الذهب عيار 18 قيراطا، مبينة أن السرقة حصلت في كنيسة القديس أوغسطين للروم الكاثوليك في منطقة بارك سلوب في وقت ما بين الساعة 6:30 مساء الخميس والساعة 4:00 مساء السبت.

CNN

وقالت أبرشية بروكلين في بيان إن المبنى يعود إلى وقت بناء الكنيسة في تسعينيات القرن التاسع عشر و"لا يمكن تعويضه بسبب قيمته التاريخية والفنية"، مشيرة إلى أنه "تم إلقاء القربان المقدس الموجود داخل الخيمة في جميع أنحاء المذبح".

ووصف راعي الكنسية الأب فرانك تومينو عملية السرقة بـ"الأمر المدمر، حيث أن خيمة الاجتماع هي المحور الرئيسي لكنيستنا خارج العبادة، حيث تحمل جسد المسيح، القربان المقدس، الذي يتم تسليمه إلى المرضى والمحبطين في المنزل".

وأضاف: "معرفة أن لصا دخل إلى أقدس مكان في كنيستنا الجميلة وبذل جهدا كبيرا لاقتحام نظام أمني هو عمل شنيع وعديم الاحترام".

المصدر: CNN