رئيسة البرلمان الأوروبي: لا ينبغي لنا قبول هدنة في أوكرانيا بأي ثمن

شددت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، في مؤتمر صحفي على هامش قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، على ضرورة ألا يقبل الاتحاد الأوروبي هدنة في أوكرانيا بأي ثمن.

وردا على سؤال من الصحفيين حول سبب عدم احتواء مسودة الوثيقة النهائية للقادة على دعوة من أجل هدنة، قالت ميتسولا: "هذا يعتمد على ما نعنيه بكلمة هدنة. إذا كان ثمن الهدنة، على سبيل المثال، هو أرض أوكرانيا، فأعتقد أنه لا ينبغي لنا قبول ذلك. هذا ليس سلاما".

وتعقد قمة استثنائية لرؤساء دول وحكومات 27 دولة من دول الاتحاد الأوروبي حول أوكرانيا في الفترة من 30 إلى 31 مايو في بروكسل. ويحاول القادة الاتفاق على حزمة سادسة من العقوبات ضد روسيا، بما في ذلك الحظر النفطي، كما سيناقشون مساعدة أوكرانيا وأزمة الغذاء.

المصدر: تاس