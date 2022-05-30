هنغاريا تعتقل خمسة أشخاص بتهم غسل أموال وتزوير طالت عشرات الدول

أوقفت أجهزة الأمن الهنغارية أنشطة جماعة إجرامية متورطة في غسل الأموال وتزوير الوثائق.، طال نشاطها أستراليا و31 دولة في أوروبا وأمريكا الجنوبية.

ووفق اليوروبول (الشرطة الأوروبية)، الذي دعم العملية، تم خلال المداهمة تفتيش 24 منزلا واعتقال خمسة أشخاص واحتجاز 16 آخرين للاستجواب. كما تمت مصادرة أصول في أستراليا و31 دولة في أوروبا وأمريكا الجنوبية، بما في ذلك سيارة فاخرة وكمية كبيرة من المعدات الإلكترونية والهواتف المحمولة وبطاقات SIM وأجهزة تخزين البيانات وبطاقات الائتمان والأسلحة والذخيرة والمجوهرات والنقود بعملات مختلفة بقيمة 120 ألف يورو.

ووفق التحقيق، أنشأ أعضاء المجموعة عددا من الشركات التي لا تمارس أي نشاط اقتصادي، وفتحوا العديد من الحسابات المصرفية نيابة عن هذه الشركات لغسيل الأموال الإجرامية. وكانت المجموعة متورطة في أنشطة غير قانونية منذ سبتمبر 2020 على الأقل وغسلت ما لا يقل عن 44 مليون يورو.

وفي المجموع، ضمت المجموعة 44 شخصا، 10 منهم كانوا منظمين، وعمل 34 آخرون كوسطاء. وكقاعدة عامة، كان الوسطاء ممثلين للفئات الأكثر ضعفا من السكان، والذين قدموا بياناتهم الشخصية (لإنشاء الشركات وفتح الحسابات وإجراء المعاملات) مقابل الحد الأدنى من التعويض. وفي بعض الحالات، تعاونوا أيضا مع المجرمين لسحب الأموال وتحويلها.

المصدر: تاس