وزير الإعلام الشيشاني يدعو الوحدات النازية في أوكرانيا إلى الاستسلام

دعا وزير إعلام جمهورية الشيشان الروسية، أحمد دوداييف، الوحدات النازية في أوكرانيا للاعتراف بأخطائها والاستسلام، وإلا فإنها ستجد "ملاذها الأخير تحت الأرض".

وقال دودايف: "لا يوجد مستقبل لأي وحدات نازية. أيا كان الاسم الذي أطلقوه على أنفسهم، هناك مصير واحد ينتظرهم، إما أن يستسلموا ويفهموا ويعترفوا بأخطائهم، أو يجدوا ملاذهم الأخير تحت الأرض".

إقرأ المزيد

وأضاف أن المقاتلين الشيشان بقيادة رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، لا يقدمون أي تنازلات لـ "النازيين والشياطين" الذين يقتلون الأطفال وكبار السن.

وتابع: "أتمنى لجميع سكان بلدنا الشقيق، وجميع السلافيين والأوكرانيين ألا ينضموا إلى صفوف النازيين وعبدة الشيطان، وألا يرتكبوا جرائم ضد شعوبهم وأن يستوفوا شروط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لأنه قلق على الشعب الأوكراني أكثر من هؤلاء المهرجين ورجال الاستعراضات الذين يتولون القيادة هناك اليوم".

المصدر: نوفوستي