إيطاليا تفتح ميناء صقلية أمام نحو 300 مهاجر جرى إنقاذهم (صور)

أوصلت سفينة الإنقاذ "أوشن فايكينغ" 294 مهاجرا تم إنقاذهم خلال الأيام العشرة الأخيرة من عرض البحر الابيض المتوسط إلى ميناء في صقلية يوم الاثنين.

وانتقدت منظمة "إس أو إس ميديتيرانيه" الخيرية إيطاليا بسبب طول انتظار السفينة لدخول الميناء، وأشارت إلى أن الكثير ممن جرى إنقاذهم ظهرت عليهم علامات الصدمة جراء الرحلة المحفوفة بالمخاطر، وأنهم كانوا بحاجة إلى مساعدة فورية.

وقالت كانديدا لوبس، مسؤولة الاتصالات في "أوشن فايكينغ": "لم يكن هناك معنى للانتظار لأكثر من أسبوع حتى يهبط هؤلاء الأشخاص إلى الميناء".

وجرى إنقاذ المهاجرين ضمن عدة عمليات قبالة سواحل ليبيا بدءا من 19 مايو، وكان من بينهم 49 طفلا، بعضهم لا يزيد عمره على 3 سنوات.

📌Après une attente épuisante, Pozzallo en Sicile a enfin été assigné pour débarquer en sécurité les 294 rescapés à bord de l'#OceanViking.

D'intenses émotions sont ressenties à bord ce soir.

Il est inacceptable que des rescapés soient confrontés à un tel mépris de leurs droits. pic.twitter.com/cwbMjh8UlH — SOS MEDITERRANEE France (@SOSMedFrance) May 29, 2022

وشهدت إيطاليا زيادة في أعداد المهاجرين الوافدين في الأسابيع الأخيرة مع تحسن الطقس.

وقالت وزارة الداخلية الإيطالية إن 18841 مهاجرا وصلوا إلى إيطاليا عن طريق البحر حتى الآن هذا العام، بزيادة 31 بالمائة عن العام الماضي.

وتستضيف وزيرة الداخلية الإيطالية لوسيانا لامورجغيز نظراءها من خمس دول أوروبية هذا الأسبوع في البندقية لمناقشة أوضاع المهاجرين.

وقالت "إن المشكلة تضرب بلادنا في بداية الأمر، لكنها مشكلة ستواجه القارة بأكملها".

المصدر: أ ب