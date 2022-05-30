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دونيتسك تعلن طرد القوات الأوكرانية من سيفيرودونيتسك بشكل شبه كامل

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دونيتسك تعلن طرد القوات الأوكرانية من سيفيرودونيتسك بشكل شبه كامل
Globallookpress Oleksii Kovalovukrinform
سيفيرودونيتسك -أرشيف
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أعلن دانييل بيزسونوف المسؤول الإعلامي في جمهورية دونيتسك الشعبية أن قوات الجمهورية طردت قوات الأمن الأوكرانية من سيفيرودونيتسك في جمهورية لوغانسك بشكل شبه كامل.

وقال بيزسونوف للقناة الأولى الروسية: "لقد حققنا نجاحات في الشمال في منطقة كراسني ليمان، الاتجاه السلافي، وكذلك في سيفيرودونتسك حيث تم طرد العدو بالكامل تقريبا".

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مشاهد توثق القتال في سيفيرودونيتسك بجمهورية لوغانسك الشعبية
مشاهد توثق القتال في سيفيرودونيتسك بجمهورية لوغانسك الشعبية

وأشار بيزسونوف إلى أنه في الاتجاه الجنوبي، في منطقة أوغليدار وأوريخوف وغوليابول، الجبهة تبقى "ثابتة". وأضاف "هناك قصف مدفعي مستمر ويتم صد بعض محاولات الهجوم المضاد".

وقال أبتي علاء الدينوف، مساعد رئيس جمهورية الشيشان الروسية للشؤون الأمنية في وقت سابق إن الوحدات الشيشانية حررت حوالي 85٪ من أراضي سيفيرودونيتسك، التي تضم القطاع السكني، والمقاتلون الآن على أطراف المدينة في المنطقة الصناعية.

المصدر: تاس

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