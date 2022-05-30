الرئاسة التركية: أردوغان وبوتين بحثا ضرورة ضمان الأمن في شمال سوريا

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، خلال محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم الاثنين، على ضرورة ضمان الأمن في شمال سوريا، حيث تتواصل الهجمات "الإرهابية" على بلاده.

وقال مكتب الرئيس التركي في بيان صحفي "خلال المحادثات، ناقش الطرفان العلاقات الثنائية، والقضايا الإقليمية، فضلا عن الحرب بين روسيا وأوكرانيا."

وأضاف البيان: "أشار الرئيس أردوغان إلى استمرار الهجمات على تركيا والمدنيين من قبل المنظمات الإرهابية في سوريا: حزب العمال الكردستاني و"قوات الدفاع الذاتي الشعبية".

وقال الرئيس أردوغان إنه في إطار الاتفاق الذي تم التوصل إليه في أكتوبر 2019 على حدود تركيا، لم يكن من الممكن إنشاء منطقة أمنية بدون إرهابيين بعمق 30 كيلومترا، مشددا على أنها "ضرورية لضمان أمن هذه الأراضي".

المصدر: تاس