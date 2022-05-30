الكرملين: بوتين وأردوغان بحثا سلامة الملاحة في بحري آزوف والأسود وأزمة الغذاء العالمية

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، ناقشا خلالها سلامة الملاحة في البحر الأسود وبحر آزوف، بالإضافة إلى أزمة سوق الغذاء العالمي.

ووفق ما أعلنه الكرملين، أشار الزعيم الروسي في المحادثة مع الرئيس التركي إلى استعداد روسيا لتسهيل العبور البحري للبضائع دون عوائق بالتنسيق مع الجانب التركي.

وجاء في البيان: "عند مناقشة الوضع في أوكرانيا، تم التركيز على قضايا ضمان الملاحة الآمنة في البحر الأسود وبحر آزوف، وإزالة تهديدات الألغام في مياههم. وأشار الرئيس بوتين إلى استعداد الجانب الروسي لتسهيل العبور البحري للبضائع دون عوائق بالتنسيق مع الشركاء الأتراك. وهذا ينطبق أيضا على تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية".

وأضاف الكرملين: "في ضوء المشاكل التي نشأت في سوق الغذاء العالمي نتيجة للسياسات المالية والاقتصادية قصيرة النظر للدول الغربية، تم التأكيد على أن روسيا يمكنها تصدير كميات كبيرة من الأسمدة والمنتجات الزراعية في حال تم رفع العقوبات المفروضة على روسيا.

المصدر: الكرملين