غانتس: حان الوقت للنظر في تصنيف منظمتي La Familia وLehava كإرهابيتين

قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إن الوقت قد حان للنظر في تصنيف الجماعات اليمينية المتطرفة La Familia وLehava كمنظمات إرهابية.

وقال غانتس: "كوزير للدفاع، أعتقد أن الوقت قد حان للنظر في تصنيف مجموعات مثل لا فاميليا وليهافا، كمنظمات إرهابية"، مضيفا: "أعلم أن هذا الموضوع قد تم نقاشه مع الأجهزة الأمنية وأنا على ثقة من أن رؤساء هذه الأجهزة سيأخذون في الاعتبار أفضل طريقة ممكنة للقيام بذلك".

بدوره، أدان رئيس الوزراء نفتالي بينيت، من حزب يمينا اليميني، بعد لقائه ضباط شرطة في مدينة القدس، "الجماعات المتطرفة" التي تقف وراء أعمال العنف والخطاب التحريضي خلال مسيرة الأعلام، وقال إنه "سيتم تقديمهم للعدالة".

أما وزير الخارجية يائير لابيد، من حزب يش عتيد، فقد عبر عن استيائه لأن "احتفالات يوم القدس اختطفتها جماعات مثل لا فاميليا وليهافا"، معتبرا أنهم "بدلا من يوم السعادة، حاولوا جعله يوم كراهية.. هؤلاء الناس ليسوا وطنيين".

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"