ماكرون يعلن مقتل صحفي فرنسي في أوكرانيا

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء يوم الاثنين 30 مايو، مقتل الصحفي الفرنسي فريديريك لوكليرك إيمهوف في أوكرانيا.

وقال ماكرون في تغريدة على "تويتر" إن الصحفي فريديريك لوكليرك إيمهوف كان في أوكرانيا على متن حافلة إنسانية إلى جانب المدنيين الذين أجبروا على الفرار.

وأضاف "أشارك عائلة إيمهوف وأقاربه وزملاءه آلامهم وأرسل لهم تعازي.

واختتم تغريدته قائلا: "إلى أولئك الذين يقومون بالمهمة الصعبة المتمثلة في الإعلام في مسارح العمليات، أود أن أكرر دعم فرنسا غير المشروط".

Je partage la peine de la famille, des proches et des confrères de Frédéric Leclerc-Imhoff, à qui j’adresse mes condoléances. À celles et ceux qui assurent sur les théâtres d’opérations la difficile mission d’informer, je veux redire le soutien inconditionnel de la France. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 30, 2022

وقالت وسائل إعلام فرنسية إن الصحفي فريديريك لوكليرك-إيمهوف (32 عاما) يعمل في قناة BFMTV وكان يرافق مدنيين على متن حافلة إنسانية.

وقالت وزيرة الخارجية كاثرين كولونا بعد وفاة الصحفي الفرنسي إن "باريس تطالب بإجراء تحقيق شفاف في أقرب وقت ممكن لإلقاء الضوء بالكامل على ملابسات هذه المأساة".

Je presente mes condoleances à la famille de Frederic Leclerc-Imhoff journaliste à @BFMTV ainsi qu’à ses collegues de travail et tous les journalistes de la chaine. #BFMTVpic.twitter.com/xelLQq8tLl — Du noir et du blanc (@MrPhoto75) May 30, 2022

المصدر: وسائل إعلام فرنسية