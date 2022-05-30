فون دير لاين لا تتوقع الموافقة على حظر النفط الروسي في قمة الاتحاد الأوروبي الحالية

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إنها لا تعلق آمالا كبيرة على إمكانية تجاوز دول الاتحاد الأوروبي الخلافات والاتفاق على حزمة سادسة من العقوبات ضد روسيا.

وأوضحت فون دير لاين للمراسلين فور وصولها إلى قمة مجلس الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "لقد حللنا جميع القضايا بشكل أساسي، باستثناء قضية واحدة: مسألة إمدادات النفط عبر خط الأنابيب. والمناقشات حول هذه المسألة لا تزال جارية".

ويعقد الممثلون الدائمون لدول الاتحاد الأوروبي اجتماعا آخر في بروكسل في 30 مايو صباحا، حيث لم يتوصلوا مساء يوم 29 مايو إلى حل وسط بشأن حظر استيراد النفط الروسي. وأعاقت هنغاريا تطبيق الحظر، إذ تريد من بروكسل تعويض الخسائر المرتبطة برفضها شراء النفط من روسيا.

وقبل بدء القمة يوم الاثنين، أشار المستشار الألماني أولاف شولتس إلى الطابع البناء لمناقشات الحظر، معربا عن رأي مفاده أن هناك رغبة في الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى توافق حول هذه المسألة. كما أعرب الممثل الأعلى للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، عن ثقته في بأن دول الاتحاد ستوافق في النهاية على هذه القضية ويمكن إعداد مسودة اتفاقية في وقت مبكر من يوم الاثنين.

وفي أبريل الماضي، قالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، إن ألمانيا ستتوقف تدريجيا عن شراء موارد الطاقة الروسية، وعلى وجه الخصوص، بحلول نهاية العام ستتوقف تماما عن استيراد النفط الروسي. وحتى نهاية الصيف، من المخطط أيضا التخلي عن استيراد الفحم.

ويخطط الاتحاد الأوروبي ككل للتخلي عن استيراد النفط الروسي، وهذه الخطط مدرجة في ما يسمى الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا، والتي لم يتم تبنيها بعد. وفي قمة الاتحاد الأوروبي يومي 30 و31 مايو، لن يتم بحث هذا الموضوع، حيث لا تزال الخلافات قائمة.

المصدر: إنترفاكس