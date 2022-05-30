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أفغانستان.. قوات الأمن تدمر مزارع قنب وخشخاش في ولايتي هلمند وفراه (صور)

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أفغانستان.. قوات الأمن تدمر مزارع قنب وخشخاش في ولايتي هلمند وفراه (صور)
AFP
أفغانستان.. قوات الأمن تدمر مزارع قنب وخشخاش في ولايتي هلمند وفراه
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شنت قوات الأمن الافغانية في ولايتي هلمند وفراه، اليوم الاثنين، حملة واسعة النطاق لإتلاف عشرات الأفدنة من مزارع القنب والخشخاش.

وقالت إن هذا يأتي "تنفيذا لمرسوم  أمير المؤمنين الصادر بخصوص حظر زراعة المواد المخدرة في جميع أنحاء أفغانستان".

المصدر: وكالة "بختار" الأفغانية

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