أفغانستان.. قوات الأمن تدمر مزارع قنب وخشخاش في ولايتي هلمند وفراه (صور)

شنت قوات الأمن الافغانية في ولايتي هلمند وفراه، اليوم الاثنين، حملة واسعة النطاق لإتلاف عشرات الأفدنة من مزارع القنب والخشخاش.

وقالت إن هذا يأتي "تنفيذا لمرسوم أمير المؤمنين الصادر بخصوص حظر زراعة المواد المخدرة في جميع أنحاء أفغانستان".

قامت القوات الأمنية في ولايتي هلمند وفراه، بتدمير عشرات الأفدنة من مزارع القنب والخشاش في الولايتين المذكورتين، وذلك تنفيذاً لمرسوم سماحة #أمير_المؤمنين الصادر بخصوص حظر زراعة المواد المخدرة في جميع #أفغانستان. pic.twitter.com/KYUwmNjwC8 — Bakhtar News Agency (AR) (@Bakhtarna_ar) May 30, 2022

المصدر: وكالة "بختار" الأفغانية