المستشار الألماني: قادة أوروبا سيتوصلون إلى "حل جيد" بشأن النفط الروسي

أعرب المستشار الألماني، أولاف شولتس، عن ثقته بأنه سيتم التوصل إلى "حل جيد" للأزمة الخاصة بحظر الاتحاد الأوروبي المقترح على النفط الروسي "عاجلا أو آجلا".

وأشار شولتس إلى العملية الروسية في أوكرانيا معتبرا أن "وحدة أوروبا حتى الآن ترسل إشارة جيدة" إزاء ذلك.

وأضاف لدى وصوله إلى قمة الاتحاد الأوروبي: "أنا واثق للغاية من أننا سنفعل ذلك في المستقبل أيضا".

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ولم يتطرق شولتس إلى تفاصيل التسوية المحتملة، بشأن الانقسامات والموقف من روسيا، لكنه قال إن "قوة الاتحاد الأوروبي تكمن في حل المشكلات معا"، وأضاف أنه مقتنع تماما بأنه "يمكننا مواصلة مناقشة حل جيد معا اليوم وغدا"، وقال إنه يرى أن المحادثات تدور "بإرادة التوصل إلى اتفاق".

وأضاف: "لا أحد يستطيع أن يتنبأ بما إذا كان هذا سيكون هو الوضع بالفعل، لكن كل ما أسمعه يبدو وكأنه يشير إلى إمكان التوصل لإجماع .. وعاجلا أو آجلا سيكون هناك إجماع".

وظهرت الانقسامات حول ما إذا كان سيتم استهداف صناعة النفط الروسية بسلسلة جديدة من العقوبات، حيث قادت المجر حملة اعتراضات.

المصدر: "أسوشيتد برس"