أردوغان خلال محادثة مع بوتين: تركيا مستعدة لتنظيم لقاء بين روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة في اسطنبول

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس تركيا رجب طيب أردوغان محادثة هاتفية ناقشا خلالها الوضع في أوكرانيا.

ووفق ما أعلنه مكتب أردوغان، أبلغ الأخير بوتين بأن تركيا مستعدة لتنظيم لقاء بين روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة في اسطنبول.

وصرح مكتب الرئيس التركي للصحفيين بأن "الرئيس أردوغان أعرب عن استعداده لتنظيم اجتماع في اسطنبول بين روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة والمشاركة في آلية مراقبة محتملة إذا توصل الجانبان إلى اتفاق من حيث المبدأ".

كما شدد أردوغان على ضرورة الوصول إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا في أسرع وقت، مع اتخاذ خطوات لإزالة "العواقب السلبية للحرب وبناء الثقة".

المصدر: تاس