إيران.. محتجون يطلقون صيحات استهجان في وجه مبعوث خامنئي

صرخ متظاهرون غاضبون من حادث انهيار مبنى في جنوب غربي إيران، أسفر عن مقتل 31 شخصا، في وجه مبعوث أرسله المرشد الأعلى علي خامنئي، ما أثار اشتباكات بين متظاهرين وشرطة مكافحة الشغب.

وندد المتظاهرون بتعامل الحكومة الإيرانية مع الكارثة التي وقعت قبل أسبوع وسط ضغوط متزايدة في إيران بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية، فضلا عن مشكلات اقتصادية أخرى وسط تفكك اتفاق البلاد النووي مع القوى العالمية.

May 29 - Abadan, #Iran

Footage of regime security forces attacking the protesting locals.



At least 32 people were killed when the unfinished #Metropol building in the city of #Abadan, crashed to the ground on



Captions: They are shooting people in Abadan.#IranProtests#آبادانpic.twitter.com/PDKRfwxQfG — Seer Media (@Seer_media) May 30, 2022

وحاول آية الله محسن حيدري آل كثير، مخاطبة المحتجين الغاضبين بالقرب من موقع مبنى "ميتروبول" المنكوب، المكون من عشرة طوابق، لكن المئات تجمعوا مساء الأحد وأطلقوا صيحات استهجان، وصاحوا في وجهه "وقح.. وقح".

وبينما كان محاطا بحراسه الشخصيين، حاول آل كثير المضي قدما لكنه لم يستطع.

ثم انقطع البث المباشر للحدث على التلفزيون الرسمي، فيما هتف المتظاهرون في وقت لاحق "سنقتل، سنقتل من قتل إخواننا!".

وقالت صحيفة "همشهري"، ووكالة أنباء "فارس" إن المحتجين هاجموا المنصة التي وضع فيها مسؤولو التلفزيون الرسمي الكاميرات وقطعوا البث.

وأمرت الشرطة الحشود بعدم ترديد شعارات مناهضة للجمهورية الإسلامية، ثم أمرتهم بالمغادرة، ووصفت تجمعهم بـ"غير القانوني".

وأظهر مقطع مصور، بث في وقت لاحق، رجال الشرطة يواجهون المتظاهرين ويضربونهم بالهراوات، فيما تصاعدت سحب الغاز المسيل للدموع.

#IranProtests: Since Saturday night, #Iran's Abadan city has been under martial law--imposed to prevent people from continuing protests over the collapse of the 10-story Metropol building on May 23 that has so far caused 29 deaths, with 38 others missing. #آبادانhttps://t.co/RNJae9PLGx — IranHumanRights.org (@ICHRI) May 30, 2022

المصدر: AP