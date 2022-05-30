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إيران.. محتجون يطلقون صيحات استهجان في وجه مبعوث خامنئي

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إيران.. محتجون يطلقون صيحات استهجان في وجه مبعوث خامنئي
AP
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صرخ متظاهرون غاضبون من حادث انهيار مبنى في جنوب غربي إيران، أسفر عن مقتل 31 شخصا، في وجه مبعوث أرسله المرشد الأعلى علي خامنئي، ما أثار اشتباكات بين متظاهرين وشرطة مكافحة الشغب.

وندد المتظاهرون بتعامل الحكومة الإيرانية مع الكارثة التي وقعت قبل أسبوع وسط ضغوط متزايدة في إيران بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية، فضلا عن مشكلات اقتصادية أخرى وسط تفكك اتفاق البلاد النووي مع القوى العالمية.

وحاول آية الله محسن حيدري آل كثير، مخاطبة المحتجين الغاضبين بالقرب من موقع مبنى "ميتروبول" المنكوب، المكون من عشرة طوابق، لكن المئات تجمعوا مساء الأحد وأطلقوا صيحات استهجان، وصاحوا في وجهه "وقح.. وقح".

وبينما كان محاطا بحراسه الشخصيين، حاول آل كثير المضي قدما لكنه لم يستطع.

ثم انقطع البث المباشر للحدث على التلفزيون الرسمي، فيما هتف المتظاهرون في وقت لاحق "سنقتل، سنقتل من قتل إخواننا!".

وقالت صحيفة "همشهري"، ووكالة أنباء "فارس" إن المحتجين هاجموا المنصة التي وضع فيها مسؤولو التلفزيون الرسمي الكاميرات وقطعوا البث.

وأمرت الشرطة الحشود بعدم ترديد شعارات مناهضة للجمهورية الإسلامية، ثم أمرتهم بالمغادرة، ووصفت تجمعهم بـ"غير القانوني".

وأظهر مقطع مصور، بث في وقت لاحق، رجال الشرطة يواجهون المتظاهرين ويضربونهم بالهراوات، فيما تصاعدت سحب الغاز المسيل للدموع.

المصدر: AP

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