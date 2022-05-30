وزير يوناني: أثينا تخطط لأعمال توسعة كبيرة لجدار حدودي مع تركيا

أعلن نوتيس ميتاراشي، وزير الهجرة اليوناني، أن السلطان في أثينا تخطط لأعمال توسعة كبيرة لجدار على طول حدود البلاد مع تركيا.

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وأوضح أن "الجدار الفولاذي سيمتد من 40 إلى 120 كيلومترا، ومن المقرر بدء أعمال البناء في وقت لاحق هذا العام"، مشيرا إلى أن أثينا تسعى للحصول على دعم مالي من الاتحاد الأوروبي لهذا الغرض.

وأضاف: "هناك قرار حكومي بتوسيع رقعة الجدار الحدودي أكثر، وقد طلبنا تمويلا أوروبيا".

واتهمت اليونان تركيا، جارتها وشريكتها في حلف شمال الأطلسي بـ"استغلال" الهجرة كوسيلة لممارسة الضغط على دول الاتحاد الأوروبي.

ورفضت أنقرة هذه المزاعم، وقالت إنها تحملت عبئا ثقيلا بشكل غير متناسب، حيث تستضيف حوالي أربعة ملايين لاجئ، معظمهم فروا من الحرب الأهلية في سوريا المجاورة.

المصدر: أ ب