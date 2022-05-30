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بالفيديو.. هروب عسكريين بريطانيين من القوات الروسية في خاركوف

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بالفيديو.. هروب عسكريين بريطانيين من القوات الروسية في خاركوف
الصورة ملتقطة من الفيديو
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نشرت صحيفة "ذي تلغراف" البريطانية فيديو يظهر هروب عسكريين بريطانيين وأوكرانيين من قوات روسية تشارك في العملية العسكرية الخاصة في جنوب شرق أوكرانيا.

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مصدر: بريطانيا ترسل متخصصين في التخريب إلى أوكرانيا
مصدر: بريطانيا ترسل متخصصين في التخريب إلى أوكرانيا

وقام بتصوير الفيديو البريطاني بن غرانت قرب مدينة خاركوف الأوكرانية.

ويطلب بن غرانت، من متطوع بريطاني آخر أصيب في انفجار لغم، أن يتحرك بسرعة، قائلا: "عليك أن تحاول السير وإلا سنموت يا رفيق"، مضيفا: "هيا، تحرك، سنصاب بطلقات نارية".

كما يظهر الفيديو مجموعة من الجنود وهي تحاول نقل الجندي المصاب إلى مكان آخر، حيث يسمع صوت إطلاق نار كثيف.

المصدر: the telegraph

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