بالفيديو.. هروب عسكريين بريطانيين من القوات الروسية في خاركوف

نشرت صحيفة "ذي تلغراف" البريطانية فيديو يظهر هروب عسكريين بريطانيين وأوكرانيين من قوات روسية تشارك في العملية العسكرية الخاصة في جنوب شرق أوكرانيا.

إقرأ المزيد

وقام بتصوير الفيديو البريطاني بن غرانت قرب مدينة خاركوف الأوكرانية.

ويطلب بن غرانت، من متطوع بريطاني آخر أصيب في انفجار لغم، أن يتحرك بسرعة، قائلا: "عليك أن تحاول السير وإلا سنموت يا رفيق"، مضيفا: "هيا، تحرك، سنصاب بطلقات نارية".

كما يظهر الفيديو مجموعة من الجنود وهي تحاول نقل الجندي المصاب إلى مكان آخر، حيث يسمع صوت إطلاق نار كثيف.

المصدر: the telegraph