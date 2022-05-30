الأمن الإيراني يعلن عن تفكيك شبكتين لتهريب الأسلحة من الحدود إلى داخل البلاد

كشف قائد شرطة العاصمة الإيرانية طهران، العميد حسين رحيمي، عن تفكيك شبكتين لتهريب الأسلحة والمعدات وضبط 23 قطعة سلاح حربية وذلك في إطار التصدي لمهربي الأسلحة والمعدات الحربية.

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وأوضح العميد رحيمي أن "الشرطة سوف تتصدى لكل من يعمل في إعداد أو توزيع أو الحفاظ أو حمل الأسلحة والجرائم الخاصة بها بكل قوة وحزم صارمين"، مشيرا إلى "تنفيذ 130 عملية خلال الساعات الـ48 الماضية".

وأكد أن "الجهود التي بذلها رجال الشرطة، أسفرت عن تفكيك شبكتين لتهريب الأسلحة والمعدات من الحدود ونقلها إلى طهران"، لافتا إلى "ضبط 23 قطعة سلاح لدى هاتين الشبكتين".

وأضاف قائد شرطة طهران: "هذه الأسلحة غير قتالية، إلا أنها تحدث صوتا مرعبا جدا، حيث أن السلطة القضائية ستنظر في هذا الموضوع، والجزاء الذي يتم تحديده لحاملي مثل هذه الأسلحة أو يحتفظون بها أو يبادرون إلى بيعها".

المصدر: "فارس"