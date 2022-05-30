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محكمة روسية تحكم غيابيا بالقبض على ضابطين أوكرانيين بتهمة الإبادة الجماعية

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محكمة روسية تحكم غيابيا بالقبض على ضابطين أوكرانيين بتهمة الإبادة الجماعية
Globallookpress imagebroker/Peter Carroll
صورة تعبيرية
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قضت محكمة باسماني في موسكو غيابيا على ضابطين من القوات المسلحة الأوكرانية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية واستخدام أساليب حرب محظورة.

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ووفقا لوكالة "إنترفاكس" فقد حكمت المحكمة غيابيا باحتجاز المتهمين، أندريه بولياكوف، قائد اللواء آلي منفصل رقم 53، وألكسي ماخوف، قائد كتيبة الهجوم الجوية الثانية التابعة للواء 95 المنفصل المحمول جوا بالقوات المسلحة الأوكرانية. وأدرج المتهمان على قائمة المطلوبين الدوليين، حيث تعتبرهما سلطات البحث الجنائي الروسية متورطين في عمليات الإبادة الجماعية لسكان دونباس.

ومنذ عام 2014، تم الإبلاغ مرارا وتكرارا عن فتح قضايا جنائية للإبادة الجماعية ضد ضباط أوكرانيين رفيعي المستوى، ومع ذلك، فإن الاعتقالات الغيابية لبولياكوف وماخوف هي الأولى من نوعها في مثل هذا النوع من التهم.

المصدر: إنترفاكس

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