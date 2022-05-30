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إيرلندا تدين جندية سابقة بالانتماء إلى تنظيم "داعش"

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إيرلندا تدين جندية سابقة بالانتماء إلى تنظيم
Globallookpress
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دانت محكمة إيرلندية، اليوم الاثنين، جندية سابقة بالانماء إلى تنظيم "داعش".

ووجد ثلاثة قضاة في المحكمة الجنائية الخاصة في دبلن، الجندية الأيرلندية السابقة ليزا سميث مذنبة بالانضمام إلى ما يسمى بتنظيم "الدولة الإسلامية" في سوريا عام 2015.

في المقابل، رأت المحكمة أن ليزا سميث التي غادرت الجيش عام 2011، ليست مذنبة في قضية تمويل منظمة إرهابية بمبلغ قدره 800 يورو، خصص بحسب قول سميث لأغراض إنسانية.

المصدر: أ ف ب 

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