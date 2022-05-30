إيرلندا تدين جندية سابقة بالانتماء إلى تنظيم "داعش"

دانت محكمة إيرلندية، اليوم الاثنين، جندية سابقة بالانماء إلى تنظيم "داعش".

ووجد ثلاثة قضاة في المحكمة الجنائية الخاصة في دبلن، الجندية الأيرلندية السابقة ليزا سميث مذنبة بالانضمام إلى ما يسمى بتنظيم "الدولة الإسلامية" في سوريا عام 2015.

Former Irish soldier Lisa Smith (39) has been found not guilty by the Special Criminal Court of funding a terrorist organisation.



The three-judge court is still delivering its judgement in relation to the charge against her of membership of Islamic State. pic.twitter.com/axj50kG2V2 — Courts News Ireland (@courtsnewsIRL) May 30, 2022

في المقابل، رأت المحكمة أن ليزا سميث التي غادرت الجيش عام 2011، ليست مذنبة في قضية تمويل منظمة إرهابية بمبلغ قدره 800 يورو، خصص بحسب قول سميث لأغراض إنسانية.

المصدر: أ ف ب