طوكيو تتهم سيئول بإجراء تنقيب بحري في مياه متنازع عليها

قدمت طوكيو، اليوم الاثنين، شكوى بشأن سفينة كورية جنوبية يزعم أنها أجرت مسحا بحريا في المياه بالقرب من الجزر التي تطالب بها اليابان والتي تسيطر عليها سيئول.

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وأكد كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، هيروكازو ماتسونو، أن طوكيو لم تتلق أي طلب مسبق من سيئول للقيام بمثل هذا التنقيب، مضيفا: "نطالب بشدة بوقف هذا الأمر على الفور".

وقال: "من غير المقبول أن يتم رصد سفينة أبحاث كورية جنوبية تتعقب ما يبدو أنه كابل بالقرب من الجزر، التي تسميها اليابان تاكيشيما، بينما تطلق عليها كوريا الجنوبية دوكدو".

في السياق ذاته، قال ماتسونو إن الجانبين أجريا محادثات بشأن الحادث، لكن كلاهما كرر مطالبته السابقة بالمنطقة.

ووصفت سيئول المسح الذي قامت به بأنه عمل مشروع يتم إجراؤه بما يتماشى مع القانون المحلي والدولي.

المصدر: أ ب