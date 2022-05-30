أبخازيا وسوريا توقعان اتفاقية تعاون في المجال العسكري

وقعت وزارة دفاع جمهورية أبخازيا ووزارة الدفاع السورية اتفاقية تعاون في المجال العسكري بين البلدين.

وتم التوقيع على الوثيقة في اليوم السابق أمس الأحد 29 مايو، كجزء من زيارة وفد حكومي أبخازي إلى سوريا برئاسة وزير الدفاع الجنرال، فلاديمير أنوا.

وفي مقر وزارة الدفاع السورية، استقبل وزير الدفاع السوري، علي محمود عباس، نظيره الأبخازي وبحث معه آفاق التعاون في المجال العسكري بين البلدين الصديقين، كما تم التأكيد على دور الجيش السوري في الحفاظ على الدولة، وإعادة السلام والاستقرار.

بدوره قال وزير الدفاع الأبخازي: "في إطار تطوير الاتفاقيات بين الرئيسين (السوري) بشار الأسد و(الأبخازي) أصلان بزانيا، بشأن توسيع التعاون بين الدولتين، لا سيما في المجال العسكري، وقعنا معكم اتفاقية بين إداراتنا الدفاعية. وأعتقد أن هذه الوثيقة ستضع الأساس لتطوير وتقوية تعاوننا العسكري ".

وشكر رئيس الوفد الأبخازي الجانب السوري على الترحيب الحار والتنظيم الرفيع لزيارتهم لدمشق.

المصدر: سبوتنيك أبخازيا