 
مباشر

بوتين وأردوغان على موعد هاتفي اليوم

أخبار العالم

بوتين وأردوغان على موعد هاتفي اليوم
Globallookpress Kremlin Pool
المتحدث الرسمي باسم الكرملين/ دميتري بيسكوف (صورة أرشيفية)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t4s3

أعلن المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، عن محادثة هاتفية مرتقبة ستجري اليوم، الاثنين 30 مايو، بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي للمتحدث باسم الكرملين، حيث أكد على أن المحادثة سوف تكون في صيغة ثنائية. وتابع أنه من المقرر أن يعقد بوتين كذلك، في منتصف النهار، اجتماعا مع مجلس الأمن الروسي، ووعد بالإعلان عن مضمون ذلك اللقاء.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا