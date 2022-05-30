بوتين وأردوغان على موعد هاتفي اليوم

أعلن المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، عن محادثة هاتفية مرتقبة ستجري اليوم، الاثنين 30 مايو، بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي للمتحدث باسم الكرملين، حيث أكد على أن المحادثة سوف تكون في صيغة ثنائية. وتابع أنه من المقرر أن يعقد بوتين كذلك، في منتصف النهار، اجتماعا مع مجلس الأمن الروسي، ووعد بالإعلان عن مضمون ذلك اللقاء.

المصدر: تاس