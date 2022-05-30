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"تايمز": 6 ملايين أسرة بريطانية مهددة بانقطاع التيار الكهربائي عنها في فصل الشتاء

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Globallookpress
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حذر وزراء بريطانيون من احتمال انقطاع التيار الكهربائي عن ما يصل إلى ستة ملايين أسرة في شتاء هذا العام، وفقا لصحيفة "تايمز" البريطانية.

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وذكرت الصحيفة في تقرير لها، أن الحكومة البريطانية تتوقع حدوث نقص كبير في الغاز في الشتاء القادم، إذا قطعت روسيا المزيد من إمدادات الغاز عن الاتحاد الأوروبي.

وأشارت إلى أنه "قد يتم فرض قيود على الاستخدام الصناعي للغاز، بما في ذلك على محطات الطاقة الكهربائية التي تعمل بالغاز، مما يسبب نقصا بالكهرباء، وبالتالي يمكن أن يشهد ستة ملايين منزل تقنينا قاسيا للكهرباء قد يستمر لأكثر من شهر، في أوقات الذروة في الصباح والمساء".

ولكن الصحيفة نقلت عن متحدث باسم وزارة الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية، إن المملكة المتحدة ليست لديها مشاكل مع إمدادات الغاز أو الكهرباء، والحكومة مستعدة تماما لأي سيناريو".

وأضاف: "بفضل استثمارات ضخمة بقيمة 90 مليار جنيه إسترليني في الطاقة المتجددة في العقد الماضي، لدينا واحد من أكثر أنظمة الطاقة تنوعا في العالم، وعلى عكس أوروبا، لا نعتمد على واردات الطاقة الروسية".

المصدر: times

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