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أنقرة تعلن مقتل جندي تركي متأثرا بجراح أصيب بها في شمال العراق

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أنقرة تعلن مقتل جندي تركي متأثرا بجراح أصيب بها في شمال العراق
AP
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أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل جندي تركي، متأثرا بجراح أصيب بها خلال عملية عسكرية في شمال العراق.

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وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان: "استشهد أحد جنودنا متأثرا بجراح أصيب بها إثر اشتباكات اندلعت مع إرهابيين شمالي العراق".

ولفتت إلى أن "اشتباكات اندلعت الأحد بين الجيش التركي وإرهابيي تنظيم "بي كي كي- PKK" في منطقة علمية "المخلب-القفل""، مضيفة أن "عسكريا أصيب في هذه الاشتباكات، واستشهد لاحقا متأثرا بإصابته".

وارتفعت بذلك حصيلة الجنود الأتراك الذين قتلوا في المنطقة نفسها منذ الثلاثاء إلى تسعة. 

وفي 18 أبريل الماضي، أطلقت تركيا عملية "المخلب ـ القفل​​​​​​" ضد معاقل تنظيم "بي كي كي" الإرهابي في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.

المصدر: "الأناضول" 

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