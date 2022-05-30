حكومة "طالبان" تنفي تواجد جماعات أجنبية في أفغانستان

نفت وزارة الخارجية في الحكومة الأفغانية التي شكلتها حركة "طالبان"، ما صدر عن مجلس الأمن الدولي حول تواجد وحضور الجماعات الأجنبية في أفغانستان.

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ونفت وزارة الخارجية الأفغانية، بحسب بيان صادر عنها، التقرير الذي نشرته مجموعة المراقبة بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، حول تواجد وحضور الجماعات الأجنبية في أفغانستان.

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بيان وزارة خارجية إمارة #أفغانستان الإسلامية حول تقرير مجموعة المراقبة بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة



تنفي وزارة خارجية إمارة أفغانستان الإسلامية بشدة، التقرير الذي نشرته مجموعة المراقبة بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، حول تواجد وحضور الجماعات الأجنبية في أفغانستان. — الإمارة الإسلامية (@alemara_ar) May 30, 2022

وأشارت الوزارة إلى أن "الحقيقة هي، أنه بعد تولي الإمارة الإسلامية للحكم في أفغانستان، تم منع حدوث أي خطر أو تهديد لدول العالم والمنطقة من الأراضي الأفغانية، وحاولت الحكومة الأفغانية خلال الأشهر التسعة الماضية أن تبني جسور الثقة مع دول العالم والمنطقة".

وأكدت أنها "لن تسمح لأحد أن يستخدم أرض أفغانستان ضد الآخرين"، مطالبة الجهات المعنية، بـ"عدم الاعتماد على المعلومات الخاطئة من المصادر المجهولة".

وأضافت: "نؤكد على ضرورة منح حكومة أفغانستان الحالية حقها المشروع، حتى تتمكن من بيان الحقائق وتقديمها لمجلس الأمن وبقية الدول عن طريق ممثلها الدائم".

المصدر:RT