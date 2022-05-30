استطلاع رأي يكشف عن نسبة مؤيدي طريقة حكم أردوغان

كشفت نتائج استطلاع رأي، أن نسبة المؤيدين لأسلوب حكم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ارتفعت بمقدار 2.3% مقارنة بالشهر السابق.

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ووفق استطلاع أجرته مؤسسة "متروبول" للأبحاث خلال شهر مايو، بعنوان "نبض تركيا"، سئل المشاركون: "هل تؤيدون الطريقة التي يحكم بها رجب طيب أردوغان البلاد؟".

وشارك في الاستطلاع 2045 شخصا في الفترة من 13 إلى 20 مايو 2022، وبحسب النتائج، ارتفعت في مايو نسبة المؤيدين لأسلوب أردوغان مقارنة مع استطلاعات الرأي التي أجريت في أبريل.

وقال 44.4٪ من المستطلعين "نعم أؤيد"، أما نسبة الذين قالوا "لا أؤيد" فبلغت 47.3٪، وكانت نسبة تأييد حكم أردوغان في الشهر السابق 42.1 بالمئة.

وبموجب الاستطلاع الذي أجرته "متروبول" على أساس الناخبين أعضاء الأحزاب، وافق 86.9% من ناخبي "حزب العدالة والتنمية" على طريقة رجب طيب أردوغان في أداء مهامه، بالنظر إلى بيانات أبريل من نفس الاستطلاع، وكان هذا المعدل حوالي 91.9%.

ووافق 10.8% فقط من ناخبي حزب المعارضة الرئيسي "حزب الشعب الجمهوري" على أسلوب أردوغان في الإدارة، بينما قال 84.6% منهم إنهم لا يوافقون.

وقد يكون من أهم أسباب زيادة الدعم لأردوغان مؤخرا، معارضته لانضمام السويد وفنلندا لحلف الناتو، وقيامه بالعملية العسكرية في شمال العراق، فضلا عن الدور الذي لعبته أنقرة في الأزمة الأوكرانية الروسية.

المصدر: صحيفة زمان