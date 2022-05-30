إيران تعلن عن ضبط "سفينة محملة بالوقود المهرب" في جزيرة قشم واعتقال طاقمها

أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الاثنين، عن ضبط سفينة محملة بأكثر من 106 آلاف ليتر من الوقود المهرب، في جزيرة قشم بالخليج.

إقرأ المزيد

وفي التفاصيل، أوضح رئيس قضاء محافظة هرمزكان قائلا: "تمت مصادرة 106500 ليتر من المازوت المهرب قرب جزيرة قشم".

وأضاف: "كان المهربون يعتزمون نقل شحنة الوقود هذه إلى إحدى دول الخليج..تم الكشف والاستيلاء عليها من خلال الإشراف والرصد الاستخباراتي وفي عملية منسقة لحرس الحدود"، مشيرا إلى أنه "تم اعتقال طاقم السفينة المكون من 9 أشخاص، وأنهم محتجزون حاليا لاستكمال التحقيق والاجراءات القانونية".

المصدر: "إيرنا"