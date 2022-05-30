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زعيم كوريا الشمالية يقيم الوضع الوبائي للبلاد

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زعيم كوريا الشمالية يقيم الوضع الوبائي للبلاد
AFP
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ذكرت وكالة الأنباء الكورية المركزية، أن كيم جونغ أون، رئيس كوريا الشمالية، أجرى تقييما إيجابيا للوضع الوبائي الذي يتم السيطرة عليه وتحسينه في جميع أنحاء البلاد.

وقال التقرير إن المشاركين في الاجتماع التشاوري للمكتب السياسي برئاسة كيم جونغ أون، استمعوا إلى أحدث تقرير صادر عن مقر الوقاية من الأوبئة في حالات الطوارئ بشأن حالة انتشار الوباء.

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وتم الإبلاغ عن أكثر من 89500 حالة إصابة بالحمى من مساء الجمعة إلى مساء السبت، مع تعافي حوالي 106 آلاف حالة في جميع أنحاء البلاد.

ومنذ أواخر أبريل، بلغ العدد الإجمالي للمصابين بالحمى قرابة 3.44 مليون شخص، تعافى منهم أكثر من 3.26 مليون، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 69.

وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية في 12 مايو باكتشاف، متحور أوميكرون الفرعي بي أيه.2، بعد جمع عينات من مجموعة من المرضى في العاصمة بيونغ يانغ في 8 مايو، وهي المرة الأولى التي تم فيها تأكيد إصابات بكوفيد-19 في البلاد.

المصدر: شينخوا

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