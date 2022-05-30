وزير الدفاع التركي يزور أبوظبي ويجري محادثات مع نظيره الإماراتي حول التعاون العسكري وقضايا إقليمية

يجري وزير الدفاع التركي خلوصي أكار يوم الاثنين، زيارة رسمية إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي تلبية لدعوة نظيره محمد بن أحمد البواردي.

وتعد زيارة أكار الرسمية إلى الإمارات الأولى من نوعها لوزير دفاع تركي منذ 15 عاما، وفق ما ذكرته مصادر في وزارة الدفاع التركية لوكالة "الأناضول".

ومن المنتظر أن يبحث أكار مع نظيره الإماراتي قضايا ثنائية وإقليمية، فضلا عن التعاون العسكري بين البلدين، وشؤون الصناعات الدفاعية.

المصدر: "الأناضول"