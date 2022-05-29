ضجة كبرى في النمسا بعد اعتداء وحشي لأوكرانيين على سائق سيارة أجرة في فيينا ـ فيديو

دعا رئيس فرع فيينا لحزب الحرية النمساوي، دومينيك نيب، يوم الأحد إلى طرد أوكرانيين من البلاد لمشاركتهم في شجار جماعي في وسط فيينا.

وقال نيب في بيان "يجب تحديد هوية الفارين والهاربين من الخدمة العسكرية بسرعة وإرسالهم على الفور إلى أوكرانيا".

وفي وقت سابق، تم تداول مقطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي النمساوية، يصور مشاجرة جماعية بالقرب من دار الأوبرا في فيينا بمشاركة رجال وصلوا في سيارات تحمل أرقاما حكومية أوكرانية وسائقي سيارات أجرة محليين.

ونتيجة للمشاجرة، تم نقل سائق سيارة الأجرة فاقدا للوعي إلى المستشفى ومصابا بكسور. يشار إلى أن الشجار وقع بسبب خلاف على أماكن وقوف السيارات.

المصدر: تاس