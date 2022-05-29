إخلاء مقر صحيفة "كورير" الصربية بعد تهديد بوجود قنبلة

أعلنت صحيفة "كورير" اليومية الصربية أنه تم إخلاء مكاتب الصحيفة بسبب تهديد بوجود قنبلة.

ووفقا للصحيفة، فقد وصلت رسالة التهديد إلى مكتب التحرير في حوالي الساعة 21:00 بالتوقيت المحلي في المبنى الذي يقع فيه مكتب التحرير، وتم إجلاء جميع الموظفين.

وتتلقى مختلف المؤسسات في صربيا وفي الآونة الأخيرة تهديدات حول وجود قنابل فيها. وبسبب ذلك، تم إخلاء عشرات المدارس ومراكز التسوق والمسابح في العاصمة، ونقلت عدد من المؤسسات التعليمية طريقة عملها إلى الدراسة عبر الانترنت.

وتُرسل الرسائل حول وجود القنابل مصحوبة بتهديدات وإهانات، ويطالبون صربيا بفرض عقوبات على روسيا، وكذلك وقف حركة النقل الجوي بين الدولتين.

المصدر: تاس