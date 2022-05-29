وزارة العدل الأمريكية: سنراجع رد الشرطة على إطلاق نار بتكساس

أعلنت وزارة العدل الأمريكية، يوم الأحد، أنها ستراجع استجابة قوات إنفاذ القانون لواقعة إطلاق النار في يوفالدي بولاية تكساس، والتي أسفرت عن مقتل 19 طالبا ومعلمين اثنين.

وتأتي المراجعة في خضم تصاعد ضغوط وتساؤلات حول المعلومات المتناقضة وأحيانا المغلوطة حول ما حدث في إطلاق النار الثلاثاء الماضي في مدرسة "روب" الإبتدائية وكيفية استجابة الشرطة لها.

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وقال أنتوني كولي، المتحدث باسم وزارة العدل، إن المراجعة ستتم بأسلوب عادل وحيادي ومستقل، وأن النتائج ستعلن.

وصرح مسؤولون بأن المراجعة تجري بناء على طلب من عمدة يوفالدي.

وأفاد كولي في بيان بأن هدف المراجعة هو "تقديم تقرير مستقل حول تصرفات واستجابة عناصر إنفاذ القانون في ذلك اليوم، وتحديد الدروس المستفادة وأفضل الممارسات لمساعدة عناصر الطوارئ على الإستعداد والإستجابة لأحداث إطلاق النار النشطة".

ويتولى مكتب خدمات الشرطة المجتمعية التابع للوزارة هذه المراجعة.

وإجراء مراجعات كهذه نادر إلى حد ما ومعظم التقارير التي تصدر عقب إطلاق نار عادة ما تكتبها وكالات إنفاذ القانون المحلية أو مجموعات خارجية.

وكشفت السلطات يوم الجمعة عن أن الطلاب والمعلمين اتصلوا بخط الطوارئ الخط الساخن "911" مرارا طلبا للمساعدة، حتى بعدما طلب قائد الشرطة من أكثر من عشرة من عناصره الانتظار في إحدى ردهات المدرسة.

وأفاد المسؤولون بأن قائد الشرطة كان يعتقد أن المشتبه به تحصن داخل فصل دراسي مجاور وأنه لم يعد هناك هجوم نشط.

وتسبب تلك التصريحان في مزيد من الحزن، وأثارت تساؤلات جديدة حول ما إذا كان المزيد من الأرواح قد فقدت لأن عناصر الشرطة لم يتحركوا بشكل أسرع لإيقاف المسلح، الذي لقي حتفه في النهاية على يد عناصر وحدة حرس الحدود التكتيكية.

المصدر: أ ب