مراسل RT ينقل مشاهد لآثار القصف الأوكراني على دونيتسك الذي أودى بحياة ثلاثة مدنيين

أفاد مراسل آر تي مكسيم الطوري بمقتل 3 مدنيين وإصابة آخرين جراء قصف أوكراني ازدادت وتيرته اليوم على أحياء عدة في مدينة دونيتسك ومناطق أخرى بالقرب منها.

وقال مراسلنا إنه ضمن ضحايا اليوم، فتاة تبلغ من العمر 27 عاما فقدت أمها قبل شهرين جراء القصف، وتركت طفلتها البالغة من العمر 5 سنوات وحيدة.

وازدادت شدة القصف من قبل القوات المسلحة الأوكرانية بشكل ملحوظ اليوم. وما زال القصف مستمرا بوتيرة مختلفة وفي مناطق مختلفة من دونيتسك.

المصدر: RT