حذر جان لوك ميلينشون، زعيم حزب "فرنسا الأبية"، والمرشح الرئاسي السابق، الاتحاد الأوروبي من ضم أوكرانيا إلى صفوفه.

وقال ميلينشون على قناة BFM التلفزيونية: "من الجيد، بالطبع، أنهم يطالبون، ولكن، اعذروني، لا يمكن حل هذا بالعواطف فقط. في الظروف الحالية، لن يكون هذا شيئا جيدا. الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي يعني، توفير الحماية، ولكن في الحياة هناك "أشياء أخرى. اليوم، الحد الأدنى للأجور في أوكرانيا هو 130 يورو. أنا لا أؤيد فكرة أن الأشخاص الذين يحصلون على 130 يورو شهريا سيأتون إلى سوقنا المشتركة بحرية".

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وشدد ميلينشون على أن تدفق العمالة الرخيصة إلى أوروبا يمكن أن يشكل تهديدا على الأمن الاقتصادي لدول الاتحاد الأوروبي.

ووفقا له، يجب على أوكرانيا أن تعمل أولا على "الانسجام الاجتماعي" وتحسين بيئتها الاقتصادية.

وشدد على أنه: "لذلك، لا يتم حل مثل هذه القضايا بهذه الطريقة المبسطة. يجب أن نفكر أيضا في كيفية حماية أنفسنا وكيفية التعامل مع عدم المساواة الاجتماعية في أوروبا".

ووفقا للسياسي، على السلطات الفرنسية أيضا الامتناع عن نقل الأسلحة الثقيلة إلى كييف حتى لا تصبح شريكة في الصراع الأوكراني.

المصدر: نوفوستي