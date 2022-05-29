جيش الكونغو الديمقراطية يؤكد احتجاز عسكريين روانديين

أكد الجيش الكونغولي أنه يحتجز جنديين أعلنت رواندا أنها تبحث عنهما، متهمة متمردين هوتو روانديين تابعين للقوات الديمقراطية لتحرير رواندا بخطفهما واحتجازهما في جمهورية الكونغو.

وأعلنت رواندا السبت أن متمردين خطفوا اثنين من جنودها، متهمة السلطات الحكومية الكونغولية بدعم المجموعة المسؤولة عن احتجازهما.

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وقالت كيغالي إنهما خطفا خلال دورية واقتادتهما "القوات الديمقراطية لتحرير رواندا" إلى الكونغو الديمقراطية.

وكتب الجنرال سيلفان إيكينجي "خلافا لتصريحات المسؤولين" الروانديين "يعمل عسكريو قوات الدفاع الرواندية فعليا على الأراضي الكونغولية، والدليل على ذلك، اعتقال السكان للكابورال نكوندابانجيزي إليزيه والجندي مينوار غادي".

وأضاف "حسب ما كتباه، دخلا الأراضي الكونغولية منذ الأربعاء 25 مايو 2022 لمهاجمة معسكر الجيش الكونغولي في رومانغابو على بعد أكثر من 20 كلم من الحدود الرواندية في منطقة روتشورو".

وأوضح المتحدث باسم الحاكم العسكري لشمال كيفو أنه بعدما أحبط الجيش الكونغولي الخطر، "ضل العسكريان الطريق قبل أن يأسرهما السبت السكان في رومانغابو"، متهما رواندا بشن "حرب بالوكالة لعقود على الأراضي الكونغولية".

والعلاقات بين كينشاسا وكيغالي متوترة منذ الإبادة الجماعية التي شهدتها رواندا في العام 1994 ووصول أعداد كبيرة من الهوتو الروانديين المتهمين بارتكاب مجزرة بحق التوتسي خلال هذه الأحداث، إلى الكونغو الديمقراطية.

ومنذ ذلك الحين، تتهم كينشاسا بشكل متكرر رواندا بالتوغل في أراضيها وبدعم المجموعات المسلحة في شرق البلاد.

وكانت العلاقات قد بدأت تتحسن بعدما تولى فيليكس تشيسيكيدي الرئاسة في الكونغو الديمقراطية في العام 2019، لكن تجدد أعمال العنف أعاد تأجيج التوترات.

المصدر: أ ف ب