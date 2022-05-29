وسائل إعلام: اختفاء طائرة خفيفة من شاشات الرادار في كرواتيا

اختفت طائرة خفيفة من طراز "سيسنا 182" من على شاشات رادار مراقبة الحركة الجوية اليوم الأحد بعد إقلاعها من مدينة سبليت في جنوب كرواتيا باتجاه ألمانيا.

ووفقا للتلفزيون الوطني الكرواتي فإن إشارة الطائرة اختفت من شاشات الرادار في منطقة جبلية على ارتفاع حوالي 2300 متر.

وتم إرسال مجموعة من رجال الإنقاذ والشرطة مكونة من 60 شخصا إلى المنطقة لمسح المنطقة، بالإضافة إلى استخدام طائرات بدون طيار.

لم يتم الإعلان عن عدد الركاب على متن الطائرة.

وما زال البحث عن الطائرة المفقودة جاريا حتى الآن.

المصدر: تاس