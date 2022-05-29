صحيفة: إرسال أغذية الأطفال إلى الولايات المتحدة من أوروبا مجرد " لفتة رمزية"

كتبت صحيفة "The Hill" أن إرسال أغذية الأطفال النادرة إلى الولايات المتحدة من أوروبا لا يغير الوضع بطريقة حاسمة، وهو مجرد "لفتة رمزية".

إقرأ المزيد

ونقلت الصحيفة عن الموظف السابق في إدارة الغذاء والدواء، بيتر بيتس: "يمكن اعتبار هذه اللفتة الرمزية كإشارة وليس كوسيلة حقيقية للخروج من الأزمة".

وأضافت الصحيفة أنه سيتعين على العسكريين الأمريكيين تنظيم المزيد من الرحلات الجوية إلى أوروبا لإيصال أغذية الأطفال إلى وطنهم.

وسبق أن أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، أن طيران النقل العسكري الأمريكي بدأ توريد أغذية الأطفال من أوروبا إلى الولايات المتحدة بشكل عاجل.

ومع ذلك وقع عمدة نيويورك، إيريك أدامس، أمرا بإدخال حالة الطوارئ في المدينة بسبب نقص حليب الأطفال.

المصدر: RT