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أردوغان يعبر عن أمله بتطبيع العلاقات بين تركيا وإسرائيل بأسرع وقت ممكن

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أردوغان يعبر عن أمله بتطبيع العلاقات بين تركيا وإسرائيل بأسرع وقت ممكن
AP
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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عبر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن أمله بتطبيع العلاقات التركية الإسرائيلية في المستقبل القريب.

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ونقل موقع صحيفة "Yeni Safak" الموالية للحكومة التركية عن تصريح لأردوغان قوله: "سنتخذ خطوات بهدف تحقيق المستوى الأكثر إيجابية للعلاقات بين تركيا وإسرائيل. وفي الوقت الراهن تعد الآراء حول هذه المسألة إيجابية".

وأضاف: آمل بأن يسمح تطور الأحداث في هذا الاتجاه بضمان التطبيع الكامل (للعلاقات مع إسرائيل) بأسرع ما يمكن".

المصدر: تاس

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