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أردوغان: لا يمكننا الموافقة إطلاقا على انضمام الدول الداعمة للإرهاب لـ"الناتو" طالما أنا رئيس لتركيا

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أردوغان: لا يمكننا الموافقة إطلاقا على انضمام الدول الداعمة للإرهاب لـ
Globallookpress Depo Photos / Source: Keystone Press Agency
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
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أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن أنقرة لا يمكنها الموافقة إطلاقا على انضمام الدول الداعمة للإرهاب إلى حلف الناتو، طالما أنه رئيسا لتركيا.

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وبشأن الوضع حول أوكرانيا قال أردوغان: "سنواصل تشجيع روسيا وأوكرانيا على تفعيل قنوات الحوار والدبلوماسية، وسيكون لدينا اتصالان هاتفيان مع الجانبين يوم الإثنين".

وتطرق لعلاقات بلاده مع جارتها اليونان وأكد: "ألغينا المجلس الاستراتيجي رفيع المستوى (مع اليونان)، ولم يعد ميتسوتاكيس (رئيس وزراء اليونان) محاورا بالنسبة لي".

المصدر: "الأناضول"

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