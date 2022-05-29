أردوغان: لا يمكننا الموافقة إطلاقا على انضمام الدول الداعمة للإرهاب لـ"الناتو" طالما أنا رئيس لتركيا

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن أنقرة لا يمكنها الموافقة إطلاقا على انضمام الدول الداعمة للإرهاب إلى حلف الناتو، طالما أنه رئيسا لتركيا.

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وبشأن الوضع حول أوكرانيا قال أردوغان: "سنواصل تشجيع روسيا وأوكرانيا على تفعيل قنوات الحوار والدبلوماسية، وسيكون لدينا اتصالان هاتفيان مع الجانبين يوم الإثنين".

وتطرق لعلاقات بلاده مع جارتها اليونان وأكد: "ألغينا المجلس الاستراتيجي رفيع المستوى (مع اليونان)، ولم يعد ميتسوتاكيس (رئيس وزراء اليونان) محاورا بالنسبة لي".

المصدر: "الأناضول"