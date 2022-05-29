قراء فرنسيون يسخرون من ماكرون وشولتس بعد مطالباتهما الموجهة إلى بوتين

سخر قراء صحيفة "Le Figaro" الفرنسية من المطالب غير الواقعية التي تقدم بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس إلى الرئيس الروسي بوتين بشأن أوكرانيا.

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وكتب قارئ: "حان الوقت لدفع أوكرانيا إلى حل وسط. تخسر كييف. وعلى زيلينسكي أن يطلب هدنة".

وقال قارئ آخر: "يبدو شولتس مرتبكا لحد ما. يدور ماكرون عينيه. ينظر إليهما بوتين بسخرية لحد ما".

ووصفت القارئة التي أطلقت على نفسها لقب "Adama21" تصريحات شولتس وماكرون بـ "الكلمات الفارغة البعيدة عن الواقع. هذا ما يقترحه زعماؤنا".

وكتب قارئ فرنسي آخر: "انتصر بوتين. العقوبات بلا نهاية ضد روسيا. والآن يتصلان ببوتين طالبين إعطائهم الغذاء".

وجرت أمس السبت مكالمة هاتفية بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس. وأعلن المكتب الصحفي للكرملين أن الأطراف الثلاث تبادلوا أثناء المكالمة مواقفهم من أهم جوانب الوضع حول أوكرانيا.

وأفادت وسائل إعلام بأن ماكرون وشولتس دعيا بوتين لإطلاق سراح 2500 مقاتلا أوكرانيا استسلموا في مصنع "آزوفستال" منذ أسبوع، بالإضافة إلى تقديم المساعدة في تصدير الحبوب وإعلان الهدنة.

المصدر: نوفوستي



