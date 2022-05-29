فقدان طائرة تحمل 22 شخصا في نيبال

أفادت صحيفة "Kathmandu Post"، اليوم الأحد، بفقدان طائرة نيبالية كانت تحمل على متنها 22 شخصا ، بالإضافة إلى طاقمها المتكون من 3 أشخاص.

إقرأ المزيد

ونقلت الصحيفة عن تصريح دائرة الطيران المدني في نيبال أن الطائرة أقلعت من مطار مدينة بوكهار في الساعة 09:55 صباح اليوم الأحد، وفي الساعة 10:07 فقد الاتصال بها. وتم إرسال مروحية إلى مكان التحطم المفترض للطائرة المفقودة، للبحث عنها، لكن عملية البحث توقفت بسبب الأجواء السيئة.

وقال المتحدث باسم السلطات المحلية، تشيرانجينبي رانا: "لا توجد هناك تجمعات سكنية في المنطقة التي رأى فيه سكان محليون الطائرة المفقودة للمرة الأخيرة. وفورا بعد تحسن الأجواء ستبدأ المروحية عمليتها في البحث عن الطائرة".

وكان على متن الطائرة طاقم يتكون من 3 أشخاص، و16 مواطنا نيباليا، و4 مواطنين هنود، وألمانيان.

المصدر: نوفوستي